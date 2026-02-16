Matamoros rechaza extorsiones y asegura protección al comercio

Alberto Granados Fávila afirmó que el Ayuntamiento mantiene firme postura contra el cobro de piso, promoviendo un entorno seguro

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, expresó su rechazo a cualquier forma de extorsión contra el comercio local y afirmó que el gobierno mantiene una postura firme para impedir el cobro de piso en el municipio. Alcalde de Matamoros rechaza extorsiones y asegura protección al comercio Granados Fávila señaló que la administración municipal busca garantizar condiciones de crecimiento económico y estabilidad para los negocios, ya que las prácticas ilícitas como la extorsión frenan el desarrollo de la ciudad. Fortalezas estratégicas impulsan proyección de Matamoros El edil destacó que el municipio cuenta con turismo, playas, infraestructura hotelera, actividad portuaria y un sector económico relevante que fortalecen su proyección dentro de Tamaulipas. Compromiso del Ayuntamiento con un entorno seguro Granados Fávila reconoció que existen situaciones especiales de riesgo presentes en diversas regiones del país, incluida México, pero reiteró que el objetivo del Ayuntamiento es consolidar un entorno seguro que permita el crecimiento del comercio, la inversión y el desarrollo integral del municipio.