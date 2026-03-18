Matamoros reafirma respaldo a Cruz Roja ante crisis financiera

El alcalde Alberto Granados Fávila anunció colaboración con la delegación local y participación de la administración en la colecta anual

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, reiteró el compromiso de su administración con la Cruz Roja Mexicana, destacando que continuarán brindando apoyo para fortalecer a la delegación local.

Durante su mensaje, el alcalde subrayó que históricamente el municipio ha mantenido una relación cercana con la institución, participando activamente en sus iniciativas.

Asimismo, informó que ya se encuentran en coordinación con el representante local de la institución, Romario Ramírez, quien estará vinculado directamente con el Ayuntamiento para reforzar las acciones de apoyo.

Granados Fávila detalló que dentro de la administración municipal habrá participación activa en esta causa, ya que secretarios, directores y jefes de departamento se sumarán a la colecta anual, con el objetivo de fortalecer los recursos de la institución.

Este respaldo cobra relevancia luego de la crisis financiera que ha afectado a delegaciones de la Cruz Roja en otras ciudades de Tamaulipas, lo que ha encendido alertas sobre la importancia de garantizar su operatividad.

En Matamoros, autoridades municipales buscan prevenir este tipo de situaciones mediante la colaboración directa y el impulso a campañas de recaudación, asegurando así la continuidad de los servicios de emergencia para la población.