Matamoros reactiva cuatro rutas de transporte público

El funcionario señaló que la reactivación de las rutas se ha realizado de manera gradual, luego de que varias de ellas dejaran de operar a raíz de la pandemia

La Delegación de Transporte en Matamoros mantiene la reactivación gradual de rutas del transporte público que habían dejado de operar, con el objetivo de mejorar el servicio y evitar riesgos para los usuarios.

Rafael Cortés, delegado de Transporte en Matamoros, explicó que se mantienen avisos a los administradores de las terminales y operadores para prevenir situaciones que puedan derivar en accidentes, señalando que en algunos casos se trata únicamente de un operador o trabajador a cargo de las unidades.

Recuperan rutas suspendidas durante la pandemia

El funcionario señaló que la reactivación de las rutas se ha realizado de manera gradual, luego de que varias de ellas dejaran de operar a raíz de la pandemia, proceso que ha resultado tardado debido a las condiciones en las que se encontraba el servicio.

Cortés informó que recientemente se reactivó la ruta 29, conocida como La India, la cual ampliará su recorrido hasta el puente, mientras que todavía quedan alrededor de cinco rutas pendientes por volver a operar.

Cuatro rutas ya fueron reactivadas

El delegado agregó que desde el primero de junio se comenzó con el proceso de liberación y recuperación de algunas rutas, por lo que se busca continuar con su incorporación al servicio para ampliar las opciones de transporte para la población.

Hasta el momento, indicó, son cuatro rutas las que han sido reactivadas, mientras continúan los trabajos para recuperar las restantes.