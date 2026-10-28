Matamoros proyecta puente vehicular en avenida 12 de Marzo

Añadió que estas acciones buscan mejorar el flujo vehicular, particularmente en el cruce de las avenidas Constituyentes y 12 de Marzo

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El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, informó que la segunda etapa de la avenida 12 de Marzo se realizará con una inversión superior a los 49 millones de pesos, recurso autorizado por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, para mejorar la movilidad en este sector de la ciudad.

El alcalde explicó que los trabajos contemplan más que la pavimentación, ya que también incluyen obras hidráulicas, construcción de banquetas y guarniciones, así como la instalación de alumbrado público, con el objetivo de contar con una vialidad funcional y duradera.

Indicó que el proyecto tiene como meta concluirse en marzo de 2027, aunque precisó que los trabajos se desarrollarán por etapas debido a las dimensiones de la obra y a las adecuaciones necesarias para su ejecución.

Proyectan puente vehicular en la avenida 12 de Marzo

Granados Fávila agregó que se contempla una cuarta etapa para construir un puente vehicular sobre el dren de la avenida 12 de Marzo, obra que se proyecta para el próximo año y que permitirá complementar la infraestructura de este corredor vial.

Asimismo, señaló que la Junta de Aguas destinó más de 15 millones de pesos para la introducción de agua potable en el sector, como parte de los trabajos previos y complementarios al proyecto.

Prevé reordenamiento vial al concluir las obras

El presidente municipal destacó que, una vez concluida la vialidad, será necesario implementar un reordenamiento del tránsito, debido a que actualmente los conductores están acostumbrados a circular principalmente por uno de los cuerpos de la avenida.

Añadió que estas acciones buscan mejorar el flujo vehicular, particularmente en el cruce de las avenidas Constituyentes y 12 de Marzo, identificado por las autoridades como uno de los principales puntos de congestionamiento en Matamoros.

Finalmente, el alcalde adelantó que también se prevé el arranque de la obra de la avenida Leyes de Reforma, incluido el puente vehicular proyectado para ese sector, con el propósito de atender necesidades de infraestructura que, aseguró, durante años permanecieron pendientes.