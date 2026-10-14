Matamoros proyecta demoler puente Rigo Tovar con $50 millones

Se destacó que entre las prioridades de su gobierno también se encuentra la atención a la infraestructura hidráulica y sanitaria

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados, anunció que la demolición del puente Rigo Tovar será una de las prioridades que su gobierno planteará ante el Gobierno del Estado para el próximo año, ante el deterioro que presenta esta estructura y la necesidad de rehabilitar uno de los principales accesos a la ciudad.

El alcalde explicó que el municipio ya cuenta con un proyecto para llevar a cabo la demolición del puente, cuya ejecución tendría un costo aproximado de 50 millones de pesos. Detalló que el presupuesto no contempla únicamente el derribo de la estructura, sino también la rehabilitación integral de la avenida, incluidos los trabajos de pavimentación, señalización y mantenimiento.

Granados señaló que se trata de una vialidad estratégica para Matamoros, debido a que cuenta con seis carriles, distribuidos en ambos sentidos, y registra el tránsito constante de vehículos de carga por su conexión con la zona industrial.

Por esta razón, indicó que los trabajos deberán realizarse con especificaciones adecuadas para soportar el tráfico pesado, por lo que no sería suficiente aplicar una carpeta de pavimento convencional, como la que se utiliza en calles de sectores habitacionales.

Beto Granados afirma que demolición será su segunda propuesta en cartera de proyectos

El presidente municipal precisó que la demolición del puente Rigo Tovar será la segunda propuesta que su administración presentará dentro de la cartera de proyectos que buscará gestionar ante el Gobierno del Estado para 2027.

Asimismo, destacó que entre las prioridades de su gobierno también se encuentra la atención a la infraestructura hidráulica y sanitaria, al recordar que se ha contado con respaldo estatal para avanzar en obras de movilidad y drenaje, con 306 intervenciones relacionadas con la red sanitaria, además de trabajos que continúan en distintos puntos de la ciudad.

El alcalde sostuvo que, para el próximo año, buscarán impulsar estas dos obras prioritarias, junto con otros proyectos hidráulicos, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y las condiciones de movilidad en Matamoros.