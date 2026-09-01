Matamoros prepara obras de infraestructura para escuelas

El presidente municipal reiteró que continuarán trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado para ampliar el alcance de las obras

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, destacó las acciones que se realizan para mejorar la infraestructura de los planteles educativos del municipio, mediante obras que atienden las principales necesidades planteadas por las comunidades escolares.

El alcalde señaló que el Ayuntamiento mantiene una coordinación con el Gobierno del Estado para avanzar en la atención de las solicitudes que realizan directivos y padres de familia, con el objetivo de contar con mejores espacios para los estudiantes.

Obras beneficiarán a habitantes de 81 colonias

Granados Fávila explicó que actualmente existe una cartera de obras aprobada por el Cabildo, con la que se beneficiará a habitantes de 81 colonias, además de contemplar trabajos en una importante cantidad de escuelas.

Durante un recorrido por uno de los planteles beneficiados, informó que en esta escuela se llevó a cabo la construcción de una barda perimetral, mientras que en un jardín de niños se contemplan trabajos para mejorar las banquetas.

Proyectan aulas y techumbre para planteles educativos

Asimismo, dio a conocer que en una telesecundaria se tiene prevista la entrega de dos aulas para el próximo año, además de que ya se considera como una de las prioridades del sector la construcción de una techumbre.

El presidente municipal reiteró que continuarán trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado para ampliar el alcance de las obras y atender las distintas peticiones que reciben de los planteles educativos de Matamoros.