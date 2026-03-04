Matamoros pone en marcha trituradora de llantas

La maquinaria tuvo un costo aproximado de 35 millones de pesos y cuenta con una capacidad de procesamiento de entre 10 y 12 toneladas por hora

El secretario de Medio Ambiente de Matamoros, Alberto Simone, informó sobre la puesta en marcha de una trituradora de llantas de origen alemán, única en su tipo en el estado y una de las dos que existen en el país.

Detalló que la maquinaria tuvo un costo aproximado de 35 millones de pesos y cuenta con una capacidad de procesamiento de entre 10 y 12 toneladas por hora. Actualmente, solo hay dos equipos similares en México: uno en Nuevo Laredo y otro en Tamaulipas, instalado en Matamoros.

En una primera etapa, la trituradora permitió destruir más de 50 mil llantas que se encontraban acumuladas en el relleno sanitario del municipio. Además, se han recibido 286 neumáticos entregados por ciudadanos particulares y 130 más canalizados por el propio municipio para su reciclaje, lo que suma cerca de 500 llantas adicionales procesadas recientemente.

El funcionario señaló que el problema de acumulación es considerable, ya que se estima que existen alrededor de 8 millones de neumáticos en la región, de los cuales más de 3 millones podrían ubicarse en Matamoros.

Finalmente, adelantó que en una segunda etapa el material triturado podría aprovecharse como combustible, mediante procesos especializados que permitirían darle un nuevo uso a los residuos y reducir su impacto ambiental.