Matamoros mantiene apoyo a familias de hermanos desaparecidos

Perusquía señaló que la Fiscalía continúa con las investigaciones a través de la unidad especializada en personas desaparecidas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El secretario del Ayuntamiento de Matamoros, Manuel Perusquía, informó que el gobierno municipal mantiene el apoyo a los familiares de los tres hermanos desaparecidos, mediante gestiones y acompañamiento ante las autoridades correspondientes.

Explicó que, por indicaciones del presidente municipal, Alberto Granados, se ha brindado acompañamiento a los familiares, incluso durante sus traslados a Río Bravo, con el objetivo de facilitar las gestiones necesarias para dar seguimiento al caso.

Fiscalía mantiene investigaciones y labores de búsqueda

Perusquía señaló que la Fiscalía continúa con las investigaciones a través de la unidad especializada en personas desaparecidas, que mantiene las labores de búsqueda y las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, indicó que mantiene comunicación con la delegada de la Fiscalía en Matamoros, Romelí, para conocer los avances y gestionar, en caso de ser necesario, asesoría jurídica para los familiares.

El funcionario reiteró que las autoridades continúan trabajando en las investigaciones para tratar de localizar a los tres hermanos.