Matamoros mantiene apoyo a familias de hermanos desaparecidos

El secretario del Ayuntamiento de Matamoros, Manuel Perusquía, informó que el gobierno municipal mantiene el apoyo a los familiares de los tres hermanos desaparecidos, mediante gestiones y acompañamiento ante las autoridades correspondientes.
Explicó que, por indicaciones del presidente municipal, Alberto Granados, se ha brindado acompañamiento a los familiares, incluso durante sus traslados a Río Bravo, con el objetivo de facilitar las gestiones necesarias para dar seguimiento al caso.
Fiscalía mantiene investigaciones y labores de búsqueda
Perusquía señaló que la Fiscalía continúa con las investigaciones a través de la unidad especializada en personas desaparecidas, que mantiene las labores de búsqueda y las diligencias para esclarecer lo ocurrido.
Asimismo, indicó que mantiene comunicación con la delegada de la Fiscalía en Matamoros, Romelí, para conocer los avances y gestionar, en caso de ser necesario, asesoría jurídica para los familiares.
El funcionario reiteró que las autoridades continúan trabajando en las investigaciones para tratar de localizar a los tres hermanos.