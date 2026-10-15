Matamoros mantendrá bacheo en avenidas tras lluvias recientes

El secretario agregó que, ante el pronóstico de nuevas lluvias durante esta semana, los trabajos podrían ajustarse a las condiciones del clima

El secretario de Desarrollo Urbano de Matamoros, Alfonso Treviño Robles, informó que continuarán los trabajos de bacheo en avenidas principales y calles secundarias de la ciudad, como parte de las acciones de mantenimiento a la infraestructura vial tras las recientes lluvias.

Priorizarán las vialidades de mayor circulación

El funcionario explicó que las precipitaciones suelen provocar afectaciones en el pavimento, por lo que las cuadrillas municipales han atendido distintos puntos de la ciudad y mantendrán las labores durante las próximas semanas, priorizando las vialidades de mayor circulación.

Entre los sectores y avenidas donde se han realizado trabajos mencionó Pedro Cárdenas, Ciudad Industrial, avenida del Niño, Soledad, Miguel Hidalgo, José Fado, Gil de Domínguez, Roberto Guerra y Panaverdе, además de otros puntos que forman parte de los reportes recibidos por la dependencia.

Treviño Robles señaló que también se ha dado respuesta a solicitudes de reparación en distintas colonias; sin embargo, indicó que en esta etapa volverán a concentrar esfuerzos en las principales vías de comunicación, sin dejar de atender las necesidades reportadas por la ciudadanía.

Nuevas lluvias podrían modificar los trabajos de bacheo

El secretario agregó que, ante el pronóstico de nuevas lluvias durante esta semana, los trabajos podrían ajustarse a las condiciones del clima, con la intención de retomar y reforzar las labores de bacheo una vez que el tiempo lo permita.

Finalmente, destacó que el mantenimiento de las vialidades debe ser constante para atender el deterioro del pavimento y mejorar las condiciones de circulación en distintos sectores de Matamoros.