Matamoros lanza Ruta Segura para estudiantes de preparatoria

El gobierno de Matamoros implementó Ruta Segura para apoyar a jóvenes que terminaron la secundaria y comenzarán sus estudios de preparatoria

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, informó sobre la implementación del programa “Ruta Segura Avanzando por la Educación”, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, el cual está dirigido a jóvenes que concluyeron su educación secundaria y están por iniciar la preparatoria.

El programa contempla la entrega de un apoyo económico único de 2 mil pesos, con el objetivo de respaldar a estudiantes en esta etapa clave de su formación académica y evitar la deserción escolar.

¿En qué consiste el programa Ruta Segura Avanzando por la Educación?

El alcalde destacó que este esfuerzo se realiza en coordinación entre la Secretaría de Bienestar Social y la Secretaría de Educación, buscando garantizar que los recursos lleguen directamente a quienes tienen la intención de continuar sus estudios.

“Como gobierno municipal seguimos invirtiendo en la educación, porque sabemos que es una de las mejores inversiones para el futuro de los jóvenes matamorenses”, expresó.

En esta primera entrega, se beneficiará a mil estudiantes, quienes recibirán el apoyo económico como parte de este programa municipal. Asimismo, se informó que la Secretaría de Bienestar Social cuenta con otros esquemas de ayuda, mientras que la Secretaría de Educación también impulsa distintos apoyos dirigidos a la comunidad estudiantil.

Entrega de apoyos para estudiantes en Matamoros

Finalmente, autoridades municipales señalaron que durante la jornada se llevará a cabo la entrega oficial de estos apoyos a los mil beneficiarios, reafirmando el compromiso del gobierno municipal con el impulso a la educación y el desarrollo de la juventud.