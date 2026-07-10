Matamoros invertirá más de 350 mdp en obras de movilidad

Con una inversión que supera los 350 millones de pesos, el municipio de Matamoros se prepara para ejecutar una serie de obras en coordinación con el Gobierno del Estado, enfocadas principalmente en mejorar la movilidad urbana.

Preparan obras para modernizar la infraestructura vial

El presidente municipal, Alberto Granados Fávila, dio a conocer que estos proyectos ya se encuentran en proceso de aprobación y forman parte de una estrategia para modernizar la infraestructura vial de la ciudad.

A la par, el Cabildo autorizó la cartera de pavimentación correspondiente a 2026, con la que se contempla intervenir más de 81 colonias, una medida que busca atender rezagos en distintas zonas y mejorar las condiciones de tránsito para miles de ciudadanos.

Buscan mejorar la conectividad y la calidad de vida

El alcalde reconoció que aún hay pendientes importantes por atender durante el año; sin embargo, confió en que los resultados comenzarán a reflejarse en los próximos meses.

De acuerdo con lo señalado, se espera que al cierre de 2026 estas acciones representen cambios visibles en la ciudad, tanto en conectividad como en calidad de vida para los habitantes.