Matamoros inicia con ambiente patrio ante Grito de Independencia

El ambiente patrio también se hizo presente en algunas escuelas de la ciudad, donde fueron colocados adornos con los colores de la bandera mexicana

El ambiente de las fiestas patrias ya se hace presente en Matamoros, donde a pocas horas de que inicien los festejos por el Grito de Independencia, distintos puntos de la ciudad lucen decorados con los colores verde, blanco y rojo.

En la Presidencia de la República se realizaban los últimos preparativos para la celebración, entre ellos la decoración del balcón que será utilizado durante el tradicional Grito de Independencia.

Mientras tanto, en la zona peatonal, vendedores y comerciantes comenzaron a llenar las calles con banderas nacionales, prendas y ropa tradicional mexicana, ofreciendo a los ciudadanos artículos alusivos a estas fechas.

El ambiente patrio también se hizo presente en algunas escuelas de la ciudad, donde fueron colocados adornos con los colores de la bandera mexicana como parte de las actividades conmemorativas.

De esta manera, Matamoros comienza a tomar un ambiente festivo previo a la celebración del Grito de Independencia, mientras comerciantes y ciudadanos se preparan para participar en las actividades de esta noche.