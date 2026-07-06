Matamoros impulsa brigadas para registros extemporáneos

El oficial primero del Registro Civil en Matamoros, Omar Maza Quintana, dio a conocer las acciones que se están implementando a través del programa de registro de actas extemporáneas, dirigido a personas que nunca han contado con un acta de nacimiento.
Brigadas buscan a personas que nunca fueron registradas
El funcionario explicó que, mediante brigadas especiales, se ha salido a distintos sectores de la ciudad con el objetivo de identificar a ciudadanos que no fueron registrados al nacer y que, por diversas circunstancias, han vivido sin este documento esencial.
“Estamos realizando brigadas para localizar a personas que nunca han tenido un acta de nacimiento, con la finalidad de brindarles certeza jurídica y acceso a sus derechos”, señaló.
El programa busca garantizar el derecho a la identidad
Maza Quintana detalló que, una vez detectados estos casos, se procede a realizar el registro de actas extemporáneas, proceso que les permite finalmente contar con identidad legal y acceder a servicios básicos, programas sociales y oportunidades laborales.
Destacó que estas acciones continuarán de manera permanente, subrayando la importancia de garantizar el derecho a la identidad para todos los ciudadanos.
“Vamos a seguir trabajando en estas brigadas, ya que sabemos que aún hay muchas personas en esta situación. Hasta el momento, hemos logrado entregar alrededor de 100 actas extemporáneas”, afirmó.
Finalmente, reiteró el compromiso del Registro Civil de Matamoros de continuar buscando y apoyando a quienes, por años, han permanecido sin un documento que acredite oficialmente su existencia.