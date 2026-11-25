Acuña señaló que las acciones de atención se mantendrán durante el fin de semana, aunque se prevé una disminución en las lluvias

El descenso de temperatura provocado por el frente frío número ocho podría generar una sensación térmica de hasta un grado centígrado en Matamoros, debido a la combinación de bajas temperaturas y humedad, por lo que Protección Civil mantiene preparativos para atender a personas en situación de calle.

El coordinador de Protección Civil en Matamoros, Gustavo Acuña, informó que se espera que las condiciones comiencen a sentirse con mayor intensidad a partir de mañana, con temperaturas mínimas de entre cuatro y siete grados centígrados, además de precipitaciones durante el día.

Habilitan refugio temporal en la estación tres de Bomberos

Ante este panorama, indicó que se habilita como refugio temporal la estación número tres de Bomberos, ubicada sobre la avenida Marte R. Gómez, donde se realizarán adecuaciones para recibir a quienes necesiten resguardarse de las condiciones climatológicas.

Explicó que las tres estaciones de Bomberos mantienen unidades distribuidas en distintos sectores de la ciudad, con recorridos para detectar a personas expuestas al frío y ofrecerles traslado al refugio. Sin embargo, reconoció que algunas personas en situación de calle se han negado anteriormente a recibir este apoyo.

Recomiendan proteger a menores y adultos mayores

Acuña señaló que las acciones de atención se mantendrán durante el fin de semana, aunque se prevé una disminución en las lluvias, con un 30 por ciento de probabilidad de precipitación y una mejoría gradual en las condiciones del clima.

Finalmente, recomendó proteger especialmente a menores de edad y adultos mayores, utilizar tres capas de ropa para conservar el calor corporal y evitar salir de casa si no es necesario mientras prevalezcan las condiciones de frío y humedad.