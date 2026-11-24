El transporte público de Matamoros mantiene un rezago importante en la prestación del servicio, debido a la falta de recursos económicos para incorporar nuevas unidades, situación que ha impedido poner en operación entre seis y ocho rutas que permanecen pendientes.
Gilberto Tapia, gerente general del Futaammyc, explicó que han buscado alternativas de financiamiento con instituciones bancarias para adquirir autobuses de segunda mano; sin embargo, no han conseguido créditos, por lo que ahora mantienen acercamientos con empresas que puedan ofrecer esquemas de financiamiento o arrendamiento de unidades.
Transporte público de Matamoros necesita hasta 200 unidades
Señaló que el costo de los vehículos representa uno de los principales obstáculos, ya que cada unidad nueva tiene un precio aproximado de entre tres y cinco millones de pesos, mientras que Matamoros requiere alrededor de 200 unidades para cubrir una primera etapa de renovación y ampliación del servicio.
Tapia indicó que también han sostenido gestiones con el Gobierno del Estado, aunque reconoció que la inversión necesaria representa un desembolso considerable, por lo que buscan avanzar de manera gradual para atender las necesidades del transporte público.
Buscan autobuses de segunda mano en Nuevo León y Aguascalientes
Finalmente, informó que actualmente exploran opciones en Nuevo León y Aguascalientes para conseguir unidades mexicanas de segunda mano en buenas condiciones, con la expectativa de que durante el próximo año puedan concretarse avances que permitan reducir el rezago que enfrenta el servicio.