Matamoros endurece horarios de bares tras tragedia vial

Se notificó a propietarios de bares, antros y cantinas que deberán respetar el horario de cierre establecido a las 2:00 de la madrugada

Luego de la tragedia registrada recientemente en Matamoros, en la que una persona perdió la vida tras un accidente vial presuntamente relacionado con el consumo de alcohol, autoridades municipales implementaron nuevas medidas para reforzar la seguridad.

Bares y cantinas deberán respetar el horario de cierre

Entre las acciones destacadas, se notificó a propietarios de bares, antros y cantinas que deberán respetar el horario de cierre establecido a las 2:00 de la madrugada, con el objetivo de reducir situaciones de riesgo durante la noche y madrugada.

De acuerdo con información oficial, varios establecimientos extendían sus operaciones hasta las 6:00 o incluso 7:00 de la mañana, lo que incrementaba la probabilidad de incidentes relacionados con el consumo excesivo de alcohol.

Reforzarán operativos antialcohol en el municipio

Asimismo, se dio a conocer que se estarán intensificando los operativos antialcohol en distintos puntos del municipio, como parte de una estrategia para prevenir accidentes viales y salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan evitar que hechos lamentables como el ocurrido recientemente vuelvan a repetirse, por lo que hicieron un llamado a la población a actuar con responsabilidad y respetar las disposiciones establecidas.