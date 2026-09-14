Matamoros conmemora el aniversario de los Niños Héroes

Granados destacó que, pese a las pocas posibilidades de triunfo, los cadetes lucharon hasta el último momento para defender a México

El alcalde de Matamoros, Alberto Granados, encabezó este domingo la ceremonia solemne con motivo del 179 aniversario de la defensa heroica del Castillo de Chapultepec, en homenaje a los llamados Niños Héroes.

Durante el acto cívico se realizó una salva de honor y la colocación de una ofrenda floral en memoria de los jóvenes cadetes que perdieron la vida durante la defensa de la patria y la bandera nacional.

Recuerdan el legado de los Niños Héroes

En su mensaje, el presidente municipal recordó a Juan de la Barrera, Vicente Suárez, Juan Escutia, Francisco Márquez, Agustín Melgar y Fernando Montes de Oca, quienes son reconocidos por su participación en la defensa del Castillo de Chapultepec.

Granados destacó que, pese a las pocas posibilidades de triunfo, los cadetes lucharon hasta el último momento para defender a México, por lo que consideró que su legado continúa vigente como ejemplo para las nuevas generaciones.

Durante su intervención, también reconoció el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

Autoridades participan en ceremonia solemne

Al evento acudieron autoridades militares, navales y municipales, entre ellas el general Juan Carlos Hernández García, comandante de la Guarnición Militar en Matamoros; el contralmirante Víctor Manuel Salas Hernández, comandante del Sector Naval; el coronel Luis Armando Castro Álvarez, comandante del Octavo Regimiento; el diputado local Isidro Vargas Fernández; el secretario del Ayuntamiento, Manuel Perusquía Ramírez; y la secretaria de Educación, Cultura y Deporte, Yolanda Chavira Estrada.