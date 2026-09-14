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Matamoros conmemora el aniversario de los Niños Héroes

Por: Cristhian Ramos

13 Septiembre 2026, 17:19

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Granados destacó que, pese a las pocas posibilidades de triunfo, los cadetes lucharon hasta el último momento para defender a México

Matamoros conmemora el aniversario de los Niños Héroes

El alcalde de Matamoros, Alberto Granados, encabezó este domingo la ceremonia solemne con motivo del 179 aniversario de la defensa heroica del Castillo de Chapultepec, en homenaje a los llamados Niños Héroes.

Durante el acto cívico se realizó una salva de honor y la colocación de una ofrenda floral en memoria de los jóvenes cadetes que perdieron la vida durante la defensa de la patria y la bandera nacional.

Recuerdan el legado de los Niños Héroes

En su mensaje, el presidente municipal recordó a Juan de la Barrera, Vicente Suárez, Juan Escutia, Francisco Márquez, Agustín Melgar y Fernando Montes de Oca, quienes son reconocidos por su participación en la defensa del Castillo de Chapultepec.

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Granados destacó que, pese a las pocas posibilidades de triunfo, los cadetes lucharon hasta el último momento para defender a México, por lo que consideró que su legado continúa vigente como ejemplo para las nuevas generaciones.

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Durante su intervención, también reconoció el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

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Autoridades participan en ceremonia solemne

Al evento acudieron autoridades militares, navales y municipales, entre ellas el general Juan Carlos Hernández García, comandante de la Guarnición Militar en Matamoros; el contralmirante Víctor Manuel Salas Hernández, comandante del Sector Naval; el coronel Luis Armando Castro Álvarez, comandante del Octavo Regimiento; el diputado local Isidro Vargas Fernández; el secretario del Ayuntamiento, Manuel Perusquía Ramírez; y la secretaria de Educación, Cultura y Deporte, Yolanda Chavira Estrada.

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