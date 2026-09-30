Matamoros busca recuperar cuatro mil empleos perdidos

La presidenta de COPARMEX destacó que el sector empresarial ha impulsado foros, proyectos y alianzas con distintas organizaciones

La recuperación del empleo en Matamoros continúa siendo uno de los principales retos para el sector empresarial, luego de que durante los últimos meses se registrara la pérdida de alrededor de cuatro mil puestos de trabajo, señaló María Dolores Ramírez, presidenta de COPARMEX en Matamoros.

Industria maquiladora concentra la mayor afectación

Explicó que la mayor afectación se concentra en la industria maquiladora, debido al cierre y traslado de algunas empresas hacia otros municipios y estados, situación que ha generado un rezago laboral que se arrastra desde años anteriores.

Ramírez indicó que, de los empleos perdidos, se han logrado recuperar entre 800 y mil plazas mediante la incorporación de personal en algunas industrias, aunque reconoció que todavía falta avanzar para alcanzar una recuperación total.

En cuanto al comercio, señaló que el sector se mantiene estancado y sin un crecimiento significativo, aunque actualmente no se tiene registro de nuevos cierres de establecimientos.

Buscan atraer empresas y diversificar la economía

La presidenta de COPARMEX destacó que el sector empresarial ha impulsado foros, proyectos y alianzas con distintas organizaciones para atraer nuevas empresas y generar más oportunidades laborales.

Consideró que también es necesario diversificar las actividades económicas de Matamoros y fortalecer sectores como el turismo, al señalar que la ciudad cuenta con áreas que anteriormente tenían mayor actividad y que podrían representar nuevas oportunidades para el desarrollo económico.