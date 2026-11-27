Indicó que esta jornada también representó una oportunidad para los negocios del Centro Histórico, que mantienen el reto de atraer consumidores

El Buen Fin y el Black Friday representan dos periodos importantes para el comercio de la región fronteriza, donde los establecimientos de Matamoros buscan atraer consumidores frente a las ofertas del lado estadounidense. Aunque ambas jornadas impulsan la actividad económica, la relación comercial entre Matamoros y Brownsville hace que estos eventos también representen una oportunidad de beneficio mutuo, consideró Caballero Barajas, responsable del Centro Histórico.

Buen Fin deja resultados favorables para los comercios

El representante comercial señaló que, a nivel nacional, los resultados preliminares del Buen Fin 2026 fueron favorables, pues el 82 por ciento de los establecimientos participantes reportó mayores ventas que durante un fin de semana habitual, mientras que el 64 por ciento calificó los resultados como buenos o excelentes.

Indicó que esta jornada también representó una oportunidad para los negocios del Centro Histórico, que mantienen el reto de atraer consumidores y fortalecer el comercio local, en un escenario donde las compras por internet y la competencia de las grandes cadenas han modificado los hábitos de consumo.

Matamoros y Brownsville mantienen una relación comercial estrecha

Sobre el impacto del Black Friday en los establecimientos de Matamoros, descartó que pueda considerarse un daño para la economía local, al señalar que ambas ciudades mantienen una relación comercial estrecha y que el comportamiento económico de una también repercute en la otra.

Asimismo, destacó que el Buen Fin tiene características distintas al Viernes Negro estadounidense, entre ellas su duración de cinco días y la participación de diferentes sectores, como agencias de viajes, establecimientos comerciales y servicios, además de contar con el respaldo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para brindar mayor confianza a los compradores.

Finalmente, sostuvo que el fortalecimiento del comercio local no debe limitarse a temporadas de descuentos, sino mantenerse durante todo el año mediante la participación de comerciantes y consumidores, así como acciones que permitan hacer del Centro Histórico un espacio más atractivo y competitivo.