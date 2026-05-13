Matamoros atrae inversión canadiense y genera empleos

El funcionario destacó que este tipo de inversiones forman parte de una tendencia más amplia, donde compañías buscan consolidarse como operaciones globales

La reconfiguración económica en América del Norte comienza a sentirse en Matamoros. De acuerdo con el secretario de Desarrollo Económico, Enrique Salinas, el interés de empresarios canadienses por invertir en México responde, en parte, a un enfriamiento en su relación comercial con Estados Unidos, lo que ha llevado a buscar nuevas alternativas dentro de la región.

Matamoros se vuelve opción estratégica

En ese contexto, México y particularmente ciudades industriales como Matamoros se han convertido en una opción estratégica para la expansión de capital extranjero. Salinas explicó que este cambio de enfoque ya empieza a reflejarse en hechos concretos.

Uno de los proyectos en puerta, de origen canadiense, ya inició su primera etapa de instalación en la ciudad, generando más de 100 empleos directos. Además, se prevé una segunda fase de crecimiento, para la cual la empresa se encuentra en pláticas con parques industriales locales con el objetivo de ampliar su capacidad operativa.

Empresas buscan consolidarse desde México

El funcionario destacó que este tipo de inversiones forman parte de una tendencia más amplia, donde compañías buscan consolidarse como operaciones globales, utilizando a México como plataforma clave por su ubicación, costos competitivos y experiencia en manufactura.

Este movimiento no solo confirma el interés extranjero, sino que también comienza a traducirse en oportunidades laborales para la población. En un escenario donde el empleo ha sido una de las principales preocupaciones, la llegada de capital canadiense abre una nueva expectativa para la economía local.

Así, Matamoros empieza a posicionarse dentro de este reacomodo internacional, con la posibilidad de que más empresas sigan el mismo camino y continúen fortaleciendo el mercado laboral en la región.