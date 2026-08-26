Matamoros apoyará a familias tras tragedia en El Mezquital

El apoyo contempla los gastos relacionados con la preparación de los cuerpos y el panteón municipal, además de otras gestiones

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, informó que el Gobierno Municipal brindará apoyo a las familias que perdieron a varios de sus integrantes en el trágico accidente registrado sobre la carretera al Mezquital.

El alcalde explicó que varias de las familias de las víctimas ya se han acercado al municipio para solicitar apoyo, por lo que se les brindará acompañamiento durante los trámites y servicios funerarios.

“Se les va a estar apoyando con la funeraria municipal para la preparación también del cuerpo, para el panteón municipal”, señaló Granados Fávila.

Facilitarán trámites a las familias

Asimismo, indicó que el Gobierno Municipal también atenderá otras necesidades que han planteado los familiares, buscando facilitar los procesos en medio de la difícil situación que atraviesan.

“También hacer este puente y el conducto para que los trámites sean lo más pronto posible”, comentó el presidente municipal.Granados Fávila lamentó la tragedia y reiteró que el Ayuntamiento permanecerá atento a las peticiones de las familias afectadas. “Es lamentable, pero siempre, como le hemos dicho, viendo y atendiendo las peticiones que en su momento se llegan a presentar”, expreso"

Apoyo incluye preparación de cuerpos y panteón

El apoyo contempla los gastos relacionados con la preparación de los cuerpos y el panteón municipal, además de otras gestiones que sean necesarias para respaldar a los familiares de las víctimas durante este momento de dolor.