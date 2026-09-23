Matamoros analiza demoler el Puente Rigo Tovar

Alfonso Treviño Robles, explicó que la estructura presenta cierto deterioro y algunas deficiencias relacionadas con las condiciones del suelo

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El Puente Rigo Tovar podría dejar de formar parte de la vialidad de Matamoros, luego de que el Gobierno Municipal analiza la posibilidad de demolerlo y sustituirlo por una avenida a nivel, con hasta tres carriles por sentido.

El secretario de Desarrollo Urbano, Alfonso Treviño Robles, explicó que la estructura presenta cierto deterioro y algunas deficiencias relacionadas con las condiciones del suelo, aunque actualmente no representa un riesgo para los automovilistas.

Reducción del paso ferroviario influye en la propuesta

El funcionario señaló que uno de los factores que han llevado a analizar esta opción es la reducción en el paso del ferrocarril por este sector de la carretera Matamoros-Reynosa, en comparación con las condiciones que existían cuando el puente fue construido en 2004.

La propuesta contempla retirar el puente y habilitar una vialidad a nivel en este punto, aunque antes deberán realizarse estudios técnicos para determinar la viabilidad del proyecto.

Proyecto requerirá estudios hidrológicos

Uno de los aspectos que deberán revisarse es el riesgo de acumulación de agua, por lo que también se contemplan estudios hidrológicos para definir las condiciones y niveles que tendría la nueva avenida.

Por ahora, el proyecto se encuentra en análisis y todavía no existe una fecha definida para el posible retiro del Puente Rigo Tovar.