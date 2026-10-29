Matamoros alista sus panteones para recibir Día de Muertos

Finalmente, recordó que durante el año pasado se registró una afluencia aproximada de 45 mil personas en los panteones municipales

Los panteones municipales de Matamoros se encuentran en la etapa final de los trabajos de limpieza y mantenimiento previo a las celebraciones del Día de Muertos, informó Viridiana López García, jefa del Departamento de Panteones y Funeraria Municipal.

La funcionaria señaló que las labores se realizan con el apoyo de las direcciones de Espacios Públicos y Limpieza Pública, con el objetivo de mantener en buenas condiciones los cementerios ante el incremento de visitantes durante estas fechas.

Preparan actividades culturales en los panteones

Indicó que, además de los trabajos de mantenimiento, se tienen previstas actividades culturales en los panteones, entre ellas una proyección cinematográfica, una lectura y presentaciones de bailables.

Piden depositar basura y coronas en los contenedores

López García explicó que hasta el momento no se han presentado problemas relacionados con la acumulación de basura, pero pidió a los ciudadanos depositar los residuos y las coronas florales en los contenedores correspondientes para evitar que los espacios queden sucios.

Finalmente, recordó que durante el año pasado se registró una afluencia aproximada de 45 mil personas en los panteones municipales, cifra que esperan superar en esta edición.