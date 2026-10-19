Matamoros acumula al menos tres robos a negocios en últimos días

La repetición de estos delitos mantiene la preocupación por la seguridad de trabajadores de establecimientos comerciales, particularmente en turnos nocturnos

Al menos tres robos a establecimientos comerciales en Matamoros se han reportado durante la semana, entre ellos un asalto ocurrido durante la madrugada de este domingo en una tienda de conveniencia de la colonia Las Culturas, donde dos sujetos amenazaron con un arma blanca a una empleada para apoderarse del dinero de una caja registradora.

Asaltan tienda de conveniencia en la colonia Las Culturas

El atraco se registró pasadas las cuatro de la mañana en el negocio ubicado sobre la calle Camino Real, entre Malinalco y Zapoteca. De acuerdo con el reporte de la trabajadora, los dos individuos ingresaron con el rostro cubierto por camisetas y la amagaron para obligarla a entregar el efectivo.

Uno de los presuntos responsables vestía pantalón de mezclilla y llevaba una prenda sobre la cabeza, cuyo color no pudo precisar la empleada, mientras que el segundo portaba camisa blanca y short. Después de cometer el robo, ambos escaparon a pie con rumbo desconocido.

Reportan otros robos a comercios durante la semana en Matamoros

Este hecho se suma a otros robos a comercios reportados durante la misma semana en distintos sectores de Matamoros. Entre los casos difundidos se encuentran un asalto a una tienda de conveniencia en la colonia San Francisco y otro a una sucursal de paquetería en la colonia Modelo.

La repetición de estos delitos mantiene la preocupación por la seguridad de los trabajadores de establecimientos comerciales, particularmente durante los turnos nocturnos y de madrugada, cuando pueden quedar expuestos a amenazas directas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por el asalto ocurrido en la colonia Las Culturas ni se ha precisado el monto del dinero sustraído.