Matamoros aclara competencia ante caso de la Técnica 81

Esto ocurre luego de que a través de redes sociales se difundieran señalamientos contra un docente de la Secundaria Técnica 81

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Tras los señalamientos difundidos recientemente en redes sociales sobre un presunto caso de acoso hacia una alumna de la Escuela Secundaria Técnica número 81 “Luis Caballero”, autoridades municipales aclararon que este tipo de situaciones no corresponde atenderlas directamente al área de Educación, Cultura y Deporte del Ayuntamiento.

Yolanda Chavira explica las atribuciones del municipio

La titular de esta dependencia, Yolanda Chavira, explicó que los asuntos relacionados con la conducta de docentes y posibles situaciones de esta naturaleza son competencia de las autoridades educativas, particularmente del Centro Regional de Desarrollo Educativo, por lo que el municipio no interviene en los procedimientos correspondientes.

La funcionaria señaló que las labores de su área están enfocadas principalmente en brindar apoyo a los planteles educativos mediante acciones como la construcción de techumbres y otras necesidades de infraestructura, pero no en la atención o investigación de denuncias contra trabajadores de las escuelas.

El plantel informa sobre la situación del docente señalado

Esto ocurre luego de que a través de redes sociales se difundieran señalamientos contra un docente de la Secundaria Técnica 81, a quien presuntamente se le relacionó con una situación de acoso hacia una menor de edad.

Posteriormente, la propia institución educativa dio a conocer que el docente señalado no se encuentra laborando momentáneamente en el plantel, mientras que también se precisó que la alumna mencionada ya no forma parte de la comunidad estudiantil debido a que egresó anteriormente.

La atención corresponde a las autoridades educativas

Ante este escenario, Yolanda Chavira insistió en que, mientras no exista una denuncia formal ante las instancias correspondientes, el Ayuntamiento no cuenta con facultades para intervenir directamente en el caso.

La funcionaria agregó que, en caso de presentarse una denuncia formal, serán las autoridades educativas competentes las encargadas de determinar el procedimiento a seguir y, en su caso, las medidas correspondientes.

De esta manera, el municipio mantiene su participación en materia educativa desde el ámbito de sus atribuciones, mientras que la atención de posibles denuncias o señalamientos relacionados con docentes corresponde a las instancias educativas responsables.