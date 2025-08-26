Mata a hermano y se entrega en Matamoros; pide perdón a su madre

El presunto homicida se entregó voluntariamente a las autoridades, pero antes lo dejaron ver a su madre, a quien le pidió perdón por lo ocurrido

Una discusión entre hermanos terminó con la vida de uno de ellos enlutando a una familia en Matamoros, Tamaulipas.

La tragedia se registró en el Fraccionamiento Fundadores en Matamoros, cuando los dos hermanos convivían pacíficamente hasta que se desató una discusión que culminó con la muerte de uno de ellos.

De acuerdo con los informes, el presunto agresor identificado como Juan Martín, también conocido con el alias de "La Masa", le arrebató la vida a su hermano Isaac, de 19 años de edad, y después se dio a la fuga.

Al sitio arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) para iniciar las diligencias correspondientes, mientras que personal del Servicio Médico Forense llevó a cabo el levantamiento del cuerpo.

Después de cerca de tres horas aproximadamente, el presunto homicida se entregó voluntariamente a las autoridades, pero antes lo dejaron ver a su madre, a quien le pidió perdón por lo ocurrido y después fue trasladado a las celdas.

Las imágenes, de la mujer visiblemente afectada, en una silla de ruedas abrazando a su hijo esposado, al tiempo que sufría la pérdida del otro, consternó a la comunidad local. Las imágenes comenzaron a viralizarse.

Hasta el momento, se desconocen los motivos que generaron la discusión, aunque trascienden versiones de que fueron debido al favoritismo de la madre por uno de ellos, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los motivos detrás del enfrentamiento y determinar las responsabilidades correspondientes.