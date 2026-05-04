Más de un siglo de tradición de la Santa Cruz en Santa Engracia

Las fiestas continuaron durante todo el día e incluyeron una comida tradicional de mole, arroz y fideo cocinados en leña, como parte de la convivencia

Más de 100 años de herencia familiar

Las hermanas Ramona y Lucila Zúñiga, del ejido Guillermo Zúñiga en Hidalgo, Tamaulipas, continúan la tradición de sus padres y abuelos que data de hace más de 100 años. La costumbre fue traída desde Cerritos, San Luis Potosí, de donde eran originarios. Así lo señaló Ramona Zúñiga Medina, quien mantiene vivo el legado familiar.

Origen y significado de la celebración

La tradición conmemora el hallazgo de la cruz de Cristo por Santa Elena en el año 326. La celebración actual consiste en adornar cruces de madera, una colocada en el panteón del pueblo y otra en el sitio conocido como la Loma, donde también se edificó una iglesia para los feligreses.

El objetivo es pedirle a Dios que cuide las cosechas y evite fenómenos meteorológicos como granizadas que tengan consecuencias fatales, explicó Lucina Zúñiga Medina.

Matachines y nuevas generaciones

El cuadro de matachines viste la indumentaria tradicional compuesta por corona de flores y espejos, velo, rostro cubierto, sonaja, macana y delantal.

A esta danza se interesan en integrarse nuevas generaciones de niños y niñas. Doña Eloísa García Requena, quien desde que llegó a estas tierras ha acompañado a las organizadoras de las fiestas de la Santa Cruz, expresó su preocupación por mantener vigente la tradición entre los más jóvenes.

Participación infantil y entrega emotiva

Niñas como Dania Treviño, impulsada por la fe de su padre, decidieron integrarse al cuadro de danza. Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de toda la indumentaria de Vicente Chávez, danzante fallecido que pertenecía al cuadro, realizada por su padre José Chávez Balderas.

Convivencia y comida tradicional

Las fiestas continuaron durante todo el día e incluyeron una comida tradicional de mole, arroz y fideo cocinados en leña, como parte de la convivencia que reúne a los habitantes del ejido para preservar la festividad de la Santa Cruz.