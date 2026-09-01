Más de 95 mil alumnos regresan a clases en Matamoros

Por otra parte, Castillo Marín informó que durante el fin de semana se realizó la entrega de nombramientos a personal educativo

Más de 95 mil alumnos de educación básica regresaron este lunes a las actividades escolares en Matamoros, con el arranque del nuevo ciclo escolar, informó la titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), Mara Castillo Marín.

La funcionaria señaló que, aunque el regreso a clases se desarrolla de manera general en los planteles educativos del municipio, todavía existen algunas situaciones particulares que están siendo atendidas, principalmente relacionadas con las condiciones de infraestructura.

Escuela inicia actividades de manera virtual

Entre los casos se encuentra la escuela Adalberto J. Argüelles, donde los estudiantes iniciaron actividades de manera virtual y en línea debido a trabajos que deben realizarse en la techumbre del plantel.

Castillo Marín explicó que se está trabajando para llevar a cabo la remoción de la estructura y posteriormente permitir que los alumnos puedan regresar a las instalaciones de manera presencial y segura.

“Tenemos algunas situaciones en algunas escuelas, cuestión de infraestructura. Tenemos la Adalberto J. Argüelles , que hace este retorno a clases de manera virtual, en línea, pero estamos trabajando en ello para la remoción de la techumbre y pueda hacerse ya de manera presencial”, señaló.

La titular del CREDE indicó que este tipo de situaciones están siendo atendidas por las autoridades educativas, con la intención de que no representen un impedimento permanente para el desarrollo de las actividades escolares.

Continúa entrega de nombramientos al personal educativo

Por otra parte, Castillo Marín informó que durante el fin de semana se realizó la entrega de nombramientos a personal educativo, como parte de las acciones para atender las necesidades de docentes y trabajadores en los diferentes planteles.

Precisó que durante el transcurso de esta semana continuarán recibiendo nombramientos, por lo que se mantiene el proceso de asignación y cobertura de los espacios que aún se encuentran pendientes.

“Fin de semana entregamos nombramientos. Vamos a ver a fin de esta semana, todavía esta semana vamos a estar recibiendo nombramientos y esperamos tener la cobertura total”, puntualizó.

Con el regreso de más de 95 mil estudiantes, las autoridades educativas mantienen la supervisión de los planteles para atender tanto las necesidades de infraestructura como las relacionadas con la plantilla laboral, buscando que las actividades académicas se desarrollen con normalidad durante el nuevo ciclo escolar.