Más de 800 oportunidades disponibles en feria virtual de empleo

Las autoridades recomendaron a quienes estén interesados tener preparada su solicitud de empleo y permanecer atentos a la transmisión

Más de 800 vacantes serán ofertadas este jueves 27 de agosto durante la 65ª Feria Virtual del Empleo, organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo de Reynosa, como una alternativa para quienes buscan incorporarse al mercado laboral o mejorar sus condiciones de trabajo.

El secretario de Desarrollo Económico, Rodolfo González Núñez, informó que la transmisión comenzará a las 11:00 de la mañana y contará con la participación de empresas de los sectores comercial y de servicios, que buscan incorporar nuevo personal.

“Vamos a tener en horario de las 11 de la mañana la número 65 de la Feria Virtual del Empleo, por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, con un poco más de 800 vacantes por ofertar. Van dos comercios entre prestadores de servicios y centros comerciales, los cuales tienen esta oportunidad de ofertar y nosotros ser el vínculo con la ciudadanía”.

Las oportunidades corresponden a empleos formales que ofrecen salarios competitivos y prestaciones de ley, además de algunos incentivos adicionales. La feria estará disponible para todos los ciudadanos a través de Facebook y las plataformas oficiales del Gobierno de Reynosa, donde los interesados podrán conocer las vacantes y requisitos.

“Con la intención de que la gente que anda buscando trabajo se meta por ahí a los portales oficiales del municipio, que es Reynosa.gov.mx, o Secretaría de Desarrollo Económico Reynosa”.

Las autoridades recomendaron a quienes estén interesados tener preparada su solicitud de empleo y permanecer atentos durante la transmisión, ya que las vacantes representan una oportunidad para quienes buscan su primer trabajo, desean cambiar de empleo o mejorar sus condiciones laborales.

La Feria Virtual del Empleo se suma a las estrategias municipales para acercar las oportunidades laborales directamente a la ciudadanía, utilizando las plataformas digitales como vínculo entre las empresas que requieren personal y los reynosenses que buscan una fuente de ingresos.