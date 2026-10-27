Más de 700 transportistas participan en marcha en Altamira

De acuerdo con sus representantes, la movilización inició con alrededor de 200 vehículos y llegó a reunir más de 700 unidades durante el trayecto

Más de 700 operadores de tractocamiones participaron este lunes en la movilización nacional del autotransporte de carga en el sur de Tamaulipas, generando lentitud en la circulación vehicular sobre importantes vialidades de Altamira, entre ellas la avenida de la Industria y el bulevar de los Ríos.

El contingente avanzó desde la divisoria entre Tampico y Altamira hasta la zona del puerto, en una manifestación pacífica para exigir mayor seguridad en las carreteras, mejores condiciones de infraestructura y la revisión de recientes disposiciones fiscales que, aseguran, afectan al sector.

Los transportistas comenzaron a concentrarse desde temprana hora y posteriormente emprendieron el recorrido hacia el recinto portuario, con unidades de carga que circularon a baja velocidad.

De acuerdo con sus representantes, la movilización inició con alrededor de 200 vehículos y llegó a reunir más de 700 unidades durante el trayecto, con la participación de empresas y organizaciones transportistas de la región.

Transportistas advierten sobre posible suspensión de operaciones

En rueda de prensa, Anuar Renaud Torres, subdelegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en el sur de Tamaulipas, y Víctor Tarik Vigueras Lara, representante de la Unión de Carga del Puerto de Altamira (UCPAT), advirtieron que, si el Gobierno Federal no atiende sus demandas y establece compromisos concretos, el siguiente paso será suspender completamente las operaciones del transporte de carga.

Precisaron que la medida consistiría en dejar de trabajar y no sacar las unidades a las carreteras, sin realizar nuevos bloqueos o manifestaciones en las calles, por el tiempo que resulte necesario hasta obtener respuestas.

Entre sus principales exigencias se encuentran reforzar la vigilancia en los corredores carreteros de mayor riesgo, combatir el robo de camiones y mercancías, las extorsiones y el secuestro de operadores, así como mejorar las condiciones de las carreteras.

Los representantes señalaron que rutas como el Arco Norte, la carretera federal 57 y diversos tramos de los estados de México, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato registran problemas de inseguridad.

Señalan que los delincuentes ya no solamente se apoderan de las mercancías y las unidades, sino que también privan de la libertad a los conductores y, en algunos casos, los agreden físicamente.

Reclaman revisión de medidas fiscales y mejoras carreteras

Otro de los puntos de inconformidad es la reforma fiscal y la eliminación o modificación de estímulos que, según el sector, podrían elevar sus costos de operación.

Los transportistas advirtieron que estos incrementos terminarían trasladándose a los precios de los productos y servicios, incluidos alimentos, medicamentos, materiales de construcción y artículos de consumo.

También expresaron preocupación por las condiciones laborales de los operadores y por la falta de infraestructura carretera suficiente para responder al volumen actual del tránsito, situación que, aseguran, incrementa los riesgos de accidentes y el desgaste de las unidades.

Los dirigentes señalaron que, aunque durante el fin de semana recibieron llamados al diálogo, consideran necesario que las negociaciones involucren a funcionarios con capacidad para resolver los planteamientos fiscales y de seguridad.

Indicaron que su representación nacional buscará reunirse con las dependencias correspondientes y que informarán sobre los acuerdos o las acciones posteriores. Mientras tanto, insistieron en que el paro total continúa como una posibilidad real si no reciben respuestas satisfactorias.