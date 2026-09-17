Más de 700 tamaulipecos consiguen empleo en el extranjero

El SNE ha vinculado a más de 700 personas de Tamaulipas con empleos en Canadá, Estados Unidos y Alemania mediante programas de movilidad laboral

Más de 700 personas de Tamaulipas han sido vinculadas con oportunidades laborales en el extranjero mediante las estrategias del Servicio Nacional de Empleo (SNE), informó el Gobierno estatal.

Las acciones forman parte de una estrategia para ampliar el acceso a empleos formales y generar alternativas laborales para las familias tamaulipecas mediante programas de movilidad internacional.

Las oportunidades gestionadas por el SNE contemplan distintos sectores y destinos, entre ellos Canadá, Estados Unidos y Alemania. La colocación depende de que los candidatos cumplan con los requisitos establecidos por los empleadores y los programas de movilidad laboral.

En la región de Jaumave, entre 2025 y 2026, se canalizó a entre 50 y 60 personas hacia opciones de trabajo en otros países. De este grupo, alrededor de 20 habitantes del municipio fueron vinculados con empleos en Canadá.

Acercan reclutamiento a los municipios

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encabezada por Luis Gerardo Illoldi Reyes, busca reforzar la coordinación entre el SNE y los gobiernos municipales para llevar los procesos de reclutamiento directamente a las comunidades.

En Jaumave, esta colaboración permitió realizar durante 2025 una jornada de reclutamiento con apoyo del Ayuntamiento, que facilitó la instalación de un módulo para atender y seleccionar a candidatos interesados en las vacantes disponibles.

La estrategia busca consolidar la colaboración entre autoridades estatales, municipales y empresas para ampliar las opciones de empleo disponibles para los tamaulipecos, tanto dentro como fuera del territorio nacional.