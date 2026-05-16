Más de 700 escuelas en Tamaulipas dejarían clases presenciales

Las altas temperaturas obligaría a que los alumnos tomen sus clases a distancia debido a que los planteles no están en condiciones para resistir el calor

Alrededor de 723 escuelas en Tamaulipas podrían dejar de asistir a clases presenciales y tomar clases a distancia por las altas temperaturas, informó el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

“Es por regiones, acuérdense que el calor no pega igual en todo el Estado. Vamos a estar con Protección Civil, pero son alrededor de 723 escuelas las que no estarían en condiciones para resistir un buen día de clase si está arriba de 40 grados”, señaló.

Al cuestionarle si podrían irse a distancia, confirmó: “Sí. No, no es una opción. Ya es una acción que vamos a tomar, el 15 de junio vamos a reunirnos con Protección Civil a ver cómo viene la ola de calor”.

Valdez García explicó que la experiencia indica que en julio es cuando más pega el calor, y por eso ya está definida la medida para los planteles que no cuentan con condiciones climatológicas adecuadas.

Las escuelas afectadas se ubican principalmente en la zona centro del estado, donde las temperaturas son más elevadas.

De acuerdo a declaraciones del titular de la Secretaría de Educación, serían solo las de nivel básico, ya que las de medio superior y superior estarían en periodo vacacional para esa fecha.