Más de 400 trabajadores de Salud pierden días de descanso

Ante esta situación, el sindicato analiza realizar nuevas movilizaciones para exigir el respeto a los derechos laborales de los trabajadores afectados

Más de 400 trabajadores de la salud en Tamaulipas se quedaron sin la aprobación del periodo de “desintoxicación” correspondiente a 2026, luego de que el IMSS-Bienestar dejara sin efectos el procedimiento que permitía gestionar estos días de descanso.

La medida fue emitida apenas 14 días después de que se estableciera el mecanismo para otorgar este beneficio al personal expuesto a riesgos nocivo-peligrosos, infectocontagiosos y radiológicos.

Sindicato exige que los días de descanso no se pierdan

El Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Salud (SINAITSA), Sección 01, señaló que el beneficio ya había sido reconocido administrativamente y exigió que los días no se pierdan.

La organización sindical planteó que, en caso de que ya no sea posible otorgar el periodo durante este año, los días puedan acumularse para 2027.

Analizan nuevas movilizaciones en Tamaulipas

Ante esta situación, el sindicato analiza realizar nuevas movilizaciones para exigir el respeto a los derechos laborales de los trabajadores afectados.