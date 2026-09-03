Más de 300 personas buscan obtener su acta en Matamoros

Más de 300 personas han acudido al poblado de Mundo Nuevo como parte de una campaña del Registro Civil para atender a niños y adultos mayores de siete años que no cuentan con acta de nacimiento, informó Omar Masso Quintana, oficial primero del Registro Civil en Matamoros.
El funcionario explicó que la jornada también contempla solicitudes de actas y correcciones administrativas, por lo que la respuesta de la población ha sido favorable.
Señaló que algunas de las personas atendidas comenzaron su trámite durante las semanas anteriores y que recientemente fueron entregadas 11 actas de nacimiento.
Masso Quintana indicó que durante el año pasado se recibieron alrededor de 200 trámites relacionados con este tipo de situaciones, de los cuales más de 150 lograron avanzar satisfactoriamente.
Explicó que los casos que no prosperaron se debieron principalmente a que las solicitudes presentaban información o documentación deficiente.
El oficial primero destacó que, en algunos casos, se requiere la colaboración de otras entidades para poder completar los procedimientos, por tratarse de personas cuyos registros corresponden a estados como San Luis Potosí, Veracruz o Zacatecas.
La campaña busca facilitar el acceso a documentos de identidad para personas que, por distintas circunstancias, no cuentan con un registro de nacimiento.