Rescatistas afirmaron que los vecinos se ofrecieron para resguardarlos momentáneamente, en tanto las autoridades del área de Protección Animal intervienen

Más de 200 perros fueron localizados en un domicilio de Ciudad Madero durante la madrugada de este sábado luego de que vecinos protestaran por maltrato animal que sufrían dentro de 2 viviendas y un patio compartido, donde los tenían enjaulados para su posterior venta entre $30 y $50 mil pesos, dependiendo de la raza.

En la calle Nayarit de la colonia Unidad Nacional realizaron una protesta en la que denunciaron que dentro de la casa marcada con el número 600 decenas de canes se encontraban en deplorables condiciones de salud, e incluso de la reja escurría hacia la calle un líquido color rojo que presumían era sangre de algún perro que murió.

Rescatan a más de 200 perros en Ciudad Madero

Tras la llegada de 4 patrullas y 8 elementos de la Guardia Estatal que ingresaron a la casa, fueron sacados poco a poco los perros que visiblemente se encontraban en mal estado de salud, con el pelaje lleno de tierra, excremento y basura… mientras otros presentaban afectaciones en los ojos.

Areli Ortiz y Sandra Sigala, rescatistas, dijeron que los vecinos se ofrecieron para resguardarlos momentáneamente en algunos domicilios, en tanto las autoridades del área de Protección Animal intervienen en el caso para sancionar a los responsables de este maltrato.