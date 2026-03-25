Más de 200 extranjeros deportados se quedaron en Tamaulipas 

Al ser cuestionado sobre la disminución del fenómeno migratorio, el director del Instituto para el Migrante confirmó que el tránsito cayó de manera histórica

Juan José Rodríguez Alvarado, director del Instituto Tamaulipas para el Migrante, ha declarado que se mantienen atentos a los escenarios que se presentan en Estados Unidos, dado que la migración es un fenómeno incierto. Hasta el momento, el flujo de tránsito en la frontera se ha mantenido tranquilo, con menos de 200 personas.

El instituto está trabajando en brindar oportunidades educativas y laborales a aquellos que han decidido quedarse en Tamaulipas, así como apoyando el procedimiento de refugio.

Rodríguez Alvarado destacó que más de 225,000 familias tamaulipecas tienen algún familiar en Estados Unidos, y se están estableciendo lazos estrechos de colaboración con estas familias y con los migrantes.

Actualmente, se han formado 40 clubes de migrantes en Estados Unidos y dos federaciones que trabajan en conjunto con el instituto. Este esfuerzo es inédito, ya que nunca un gobierno estatal había buscado acercarse a las familias de migrantes de manera tan proactiva.

Al ser cuestionado sobre la disminución del fenómeno migratorio, el funcionario estatal confirmó que el tránsito ha disminuido de manera histórica.

La repatriación ha mantenido un comportamiento similar al de los años anteriores, registrando en lo que va de 2026, aproximadamente 8,000 ciudadanos que han sido repatriados, de los cuales el 70% son tamaulipecos.

Rodríguez Alvarado mencionó que, aunque algunos migrantes que intentaron cruzar han sido regresados, muchos están reconsiderando sus decisiones debido a la criminalización del reintento en Estados Unidos.

Esta situación ha llevado a un aumento en el número de personas que prefieren quedarse en Tamaulipas en lugar de regresar a otros estados como Michoacán o Guerrero.

Desde 2004, se ha registrado la llegada de casi 200 extranjeros, principalmente venezolanos y haitianos, que han decidido establecerse en la frontera.

Casi 100 niños de estas comunidades ya están inscritos en las escuelas, y el instituto está trabajando para que reciban becas de bienestar, independientemente de su nacionalidad. Además, se han regularizado más de 2,000 niños binacionales tamaulipecos, quienes también están recibiendo apoyo educativo.

El Instituto Tamaulipas para el Migrante continúa su labor de apoyo y regularización de los migrantes y sus familias, garantizando que todos tengan acceso a las oportunidades necesarias para una vida digna en el estado.