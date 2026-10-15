Más de 150 mujeres acuden a revisión mamaria en Reynosa

La revisión se realiza con iBreast, un dispositivo portátil y no invasivo que utiliza tecnología de palpación electrónica para identificar posibles anomalías

Más de 150 mujeres acudieron al módulo del Distrito de Salud para el Bienestar, ubicado en la colonia Juárez de Reynosa, para participar en una campaña gratuita de detección oportuna de cáncer, que incorporó el dispositivo portátil iBreast para la revisión mamaria.

Damián García, responsable de la campaña de detección de cáncer, destacó la importancia de convertir estos chequeos en una práctica recurrente para prevenir complicaciones.

“El propósito y la intención es esa, que sea recurrente, que las mujeres entiendan que tienen que hacerse un chequeo anual, para que de esa manera descarten algún problemita que pudiera llegar a surgir en su cuerpo y que sea preventivo; si hay una manera de poder solucionarlo, en ese momento se soluciona, no dejar que pase tiempo”, explicó.

Utilizan iBreast para identificar posibles anomalías

La revisión se realiza con iBreast, un dispositivo portátil y no invasivo que utiliza tecnología de palpación electrónica para identificar posibles anomalías. Valentina Villegas, enfermera responsable del examen, explicó que el equipo permite detectar nódulos sólidos a partir de cinco milímetros.

“Este es un tamizaje que no es invasivo, no duele, no lastima, no emite radiación y, terminando el tamizaje, se les da su resultado y se les da su comprobante”, detalló.

Otra de las características del dispositivo es que muestra los resultados de manera digital, lo que permite identificar las zonas donde se registraron posibles hallazgos.

“Este es un pedazo de cómo nos da el resultado; este es el seno derecho, estos son los cuadrantes por donde vamos pasando el dispositivo y se marcan en verde porque no hay ningún hallazgo. Si hubiéramos detectado algún nódulo sólido, se marca el recuadro justo donde está el hallazgo y se pone en rojo”, explicó Villegas.

Asistentes destacan rapidez y comodidad de la revisión

La rapidez y comodidad del procedimiento fueron destacadas por las asistentes. María de los Ángeles, quien recomendó el método, comentó:

“Fue tipo un ultrasonido, pero muy rápido, un aparato pequeño, hicieron la exploración, pasaron el aparato y rápido estuvo el resultado. ¿Es doloroso? No, en lo personal no duele nada”.

Por su parte, Joselyn Estefanía Padilla acudió a realizarse su primer examen debido a que tiene antecedentes familiares de cáncer de mama.

“Yo lo recomiendo, yo vengo más que nada porque tengo familia con antecedentes de cáncer de pecho y por eso vengo para hacerme el chequeo. No duele, no es tardado tampoco; sí lo recomiendo, es gratuito, hay que aprovechar cuando hacen ese tipo de campañas”, expresó.

La campaña busca acercar alternativas de revisión a la población y fomentar la prevención mediante chequeos periódicos. Aunque el dispositivo iBreast puede ayudar a identificar posibles anomalías, sus resultados no sustituyen una valoración médica ni los estudios diagnósticos que indique el personal de salud.