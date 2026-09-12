Más de 11 mil luminarias reciben atención en Matamoros

Más de 11 mil luminarias han sido atendidas en Matamoros mediante trabajos de instalación, reparación y reconexión para mejorar el alumbrado público

Más de 11 mil luminarias han sido instaladas, reparadas, sustituidas o reconectadas en diferentes sectores de Matamoros, como parte de los trabajos que realiza de manera permanente la Secretaría de Servicios Públicos para mejorar las condiciones del alumbrado público.

César Reyes, secretario de Servicios Públicos, explicó que las labores se mantienen de forma constante debido a que una parte de las lámparas instaladas en la ciudad ya son antiguas o cuentan con materiales que cumplieron con su vida útil, por lo que es necesario sustituirlas y reponerlas.

Detalló que Matamoros cuenta con más de 50 mil luminarias distribuidas en distintos puntos de la ciudad, de las cuales alrededor de 11 mil ya han recibido algún tipo de atención por parte de las cuadrillas municipales.

El funcionario señaló que los trabajos no se limitan únicamente al cambio de lámparas, ya que también se realizan reparaciones y reconexiones cuando se detectan fallas en el sistema, con el objetivo de mantener funcionando el mayor número posible de luminarias.

En cuanto al cableado, Reyes indicó que hasta el momento no se han recibido reportes ciudadanos relacionados con robo de cable; sin embargo, durante los recorridos y trabajos de mantenimiento se han identificado sectores donde existe ausencia de cableado.

Ante esta situación, Servicios Públicos mantiene la revisión de las diferentes zonas de la ciudad para detectar las fallas y atenderlas dentro de los trabajos de rehabilitación del alumbrado público.