Más de 100 mil visitan exposición militar en Matamoros

El comandante calificó como exitosa la respuesta de la población y destacó la aceptación que tuvo la exposición durante los 25 días que permaneció en la ciudad

Más de 100 mil personas visitaron durante 25 días la exposición “La Gran Fuerza de México”, instalada en el Parque Olímpico de Matamoros, informó Juan Carlos Hernández García, comandante de la Guarnición Militar de Matamoros.

El objetivo de la exposición fue acercar a las Fuerzas Armadas con la población y mostrar parte de las actividades que realizan elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Exhibición ofreció actividades y demostraciones

Durante la exhibición se realizaron actividades de interacción con elementos de Fuerzas Especiales y Policía Militar, además de demostraciones de adiestramiento con personal canino y equino.

Hernández García señaló que también se llevaron a cabo presentaciones de las bandas de música de la Defensa, del Ejército y de la Fuerza Aérea, así como del Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional, eventos que también registraron una importante asistencia.

Para la realización de la exposición participaron alrededor de 270 elementos provenientes de Ciudad de México, además de personal de la Guarnición Militar y de la zona militar de Matamoros.

Exposición continuará su recorrido por el país

El comandante calificó como exitosa la respuesta de la población y destacó la aceptación que tuvo la exposición durante los 25 días que permaneció en la ciudad.

La muestra continuará su recorrido por otras ciudades del país. En Tamaulipas, está contemplada una presentación en Tampico durante octubre, de acuerdo con el comandante.