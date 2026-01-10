Más de 1 millón de turistas viajaron a Tamaulipas en diciembre

Las autoridades federales y estatales instalaron puntos de orientación, módulos informativos y estaciones seguras, para brindar apoyo, información y seguridad

Con una derrama económica estimada de 1,338 millones 385 mil pesos, el estado de Tamaulipas registró una afluencia de 1.45 millones turistas y visitantes durante la temporada decembrina, en los 43 municipios de la entidad, lo que permitió impactar de manera positiva en los sectores turístico, comercial y de servicios en las distintas regiones del estado.

A través de un comunicado se informó que, durante este periodo se operó de manera coordinada el Programa Héroes Paisanos, mediante el cual miles de connacionales que radican y laboran en el extranjero regresaron a Tamaulipas.

Las autoridades federales y estatales instalaron diversos puntos de orientación, módulos informativos y estaciones seguras, para brindar apoyo, información y seguridad durante el trayecto de los paisanos.

En materia de movilidad y seguridad vial, las autoridades estatales y federales desplegaron operativos permanentes en todas las carreteras del estado, ofreciendo apoyo vial, vigilancia preventiva y auxilio carretero, con el objetivo de garantizar traslados más seguros para quienes circularon por la entidad.

Con estas acciones se fortalecen las estrategias de prevención, seguridad vial y atención al visitante, así como de seguir impulsando al turismo y la movilidad segura de las y los tamaulipecos.