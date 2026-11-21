Se destacó la participación de la Escuela Ignacio Manuel Altamirano de Balconcitos, cuyos alumnos recordaron los distintos oficios de la época

Con adelitas, revolucionarios, personajes de la gesta heroica y cientos de estudiantes que llenaron de color las calles, el municipio de Güémez conmemoró con gran entusiasmo el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Un total de 1,374 alumnos de 25 escuelas pertenecientes a 18 comunidades participaron en el desfile cívico, donde recordaron los orígenes del movimiento armado iniciado el 20 de noviembre de 1910, tras casi 34 años de gobierno de Porfirio Díaz.

Estudiantes llenan de color el desfile de la Revolución Mexicana

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, así como de la Normal Rural de San José de las Flores y de otras instituciones, presentaron tablas rítmicas, pirámides humanas y números artísticos con música contemporánea que arrancaron aplausos del público.

Destacó la participación de la Escuela Ignacio Manuel Altamirano de Balconcitos, cuyos alumnos recordaron los distintos oficios de la época y se pulieron con su vestuario, en una muestra de creatividad y orgullo por las raíces históricas del país.

La indumentaria revolucionaria dio vida a la conmemoración, con caracterizaciones de personajes como Francisco Indalecio Madero, Victoriano Huerta, Porfirio Díaz, Emiliano Zapata y Francisco Villa, entre muchos otros, quienes recordaron las demandas de justicia social, tierra para quien la trabaja y libertad para el pueblo.

No faltaron las adelitas, símbolo de la valentía de las mujeres en la Revolución, ni los revolucionarios que, con sombrero, carrilleras y botas, evocaron aquella lucha que transformó a México.

Alcalde reconoce participación de instituciones educativas

Al encabezar la conmemoración de la gesta heroica, el alcalde Lorenzo Morales Amaro agradeció la participación de todas las instituciones educativas, al destacar que con su presencia, disciplina y creatividad, los alumnos le dan realce a esta fecha que fortalece la identidad y los valores cívicos de Güémez.