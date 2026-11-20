Estos procedimientos se realizan bajo mecanismos transparentes y que, hasta el momento, han enfrentado pocas demandas relacionadas con las asignaciones

Alrededor de mil maestros se jubilarán durante diciembre en Tamaulipas, por lo que la Secretaría de Educación ya trabaja en la asignación de nuevos docentes para cubrir las vacantes a partir de enero y evitar que las escuelas se queden sin personal frente a grupo.

Samuel Alcántar Varela, titular de la Unidad Ejecutiva de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, explicó que actualmente se desarrolla un proceso de previsión de las jubilaciones, con el propósito de que los espacios disponibles sean cubiertos sin afectar las actividades escolares.

Señaló que los docentes que ingresan al proceso prejubilatorio cuentan con tres meses para realizar sus trámites, mientras que la vacante definitiva de sus plazas se genera a partir del primero de enero. Por ello, las autoridades buscan adelantar los procedimientos para garantizar la continuidad del servicio educativo.

El funcionario indicó que la próxima semana se realizará otra entrega de nombramientos, tanto para personal del Programa de Apoyo a la Educación (PAES) como para docentes frente a grupo, con el objetivo de atender las necesidades de los planteles en los distintos municipios del estado.

Recordó que en eventos anteriores se han cubierto más de dos mil espacios mediante nombramientos de nuevo ingreso y promoción, aunque aclaró que los procesos de asignación de plazas son de carácter federal y no dependen directamente de la Secretaría de Educación estatal.

Agregó que estos procedimientos se realizan bajo mecanismos transparentes y que, hasta el momento, han enfrentado pocas demandas relacionadas con las asignaciones.

La dependencia mantiene el análisis de las necesidades de cada escuela para distribuir al personal docente, ante el número de jubilaciones que se concretarán al cierre de este año.