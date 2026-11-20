Tras dejar la Secretaría, Soria Stamatio se reincorporó a sus funciones como décimo segundo regidor del Cabildo de Reynosa, donde continuará participando

Mario Soria Stamatio presentó su renuncia como secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Reynosa, cargo que ocupaba desde abril pasado, con el propósito de participar en el proceso interno de Morena para la designación de coordinadores distritales locales.

El ahora exfuncionario confirmó que ya formalizó su registro para buscar la coordinación correspondiente al quinto distrito local, por lo que decidió separarse de la responsabilidad que tenía al frente de la corporación municipal.

Tras dejar la Secretaría, Soria Stamatio se reincorporó a sus funciones como décimo segundo regidor del Cabildo de Reynosa, donde continuará participando en los trabajos de la comisión de Seguridad.

En cuanto a la designación de su sucesor, explicó que durante la sesión previa de Cabildo se presentó una terna de aspirantes y será en la próxima sesión cuando los integrantes del Ayuntamiento definan quién ocupará la titularidad de la dependencia.

De acuerdo con lo señalado por el exsecretario, el nombramiento deberá concretarse en un plazo no mayor a 72 horas, con lo que se busca dar continuidad a las actividades de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad en el municipio.