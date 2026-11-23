Soria consideró que estas medidas representan algunos de los resultados más importantes de su paso por la corporación y un precedente que deja para la ciudad

Tras dejar la Secretaría de Seguridad Pública de Reynosa, Mario Soria se incorporó al Cabildo como regidor y estará al frente de la Comisión de Seguridad Pública, desde donde dará seguimiento a las peticiones ciudadanas y a los asuntos relacionados con Contraloría y otras dependencias municipales.

El ahora edil explicó que su nueva responsabilidad estará enfocada en atender las solicitudes de la población y vigilar que reciban seguimiento por parte de las distintas áreas del Ayuntamiento.

Operativos de Seguridad Pública permanecerán activos

Sobre su salida de la corporación, aseguró que no significa un cambio en las estrategias implementadas durante su gestión, ya que los operativos establecidos permanecerán activos y bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública.

Entre las acciones que destacó se encuentran los operativos Respeta mi Lugar y Liberando Vialidades, así como los dispositivos relacionados con el retiro de vehículos mediante grúas y la aplicación de multas por incumplir las disposiciones de tránsito.

Soria consideró que estas medidas representan algunos de los resultados más importantes de su paso por la corporación y un precedente que deja para la ciudad.

Soria dará seguimiento a las peticiones ciudadanas

“Nos incorporamos al honorable cuerpo de Cabildo del municipio de Reynosa, Tamaulipas, en donde vamos a estar dándole seguimiento a todo el tema de peticiones, todo el seguimiento para los ciudadanos en lo que respecta a casos tanto en Contraloría como también en diferentes dependencias”, explicó.

El regidor reiteró que los operativos son permanentes y continuarán aplicándose desde la corporación, al considerar que forman parte de los logros alcanzados durante su gestión.

“Son logros que podemos llevar y los aterrizamos y que dejamos un precedente en el área de Seguridad Pública, tanto el operativo de Respeta mi Lugar y el operativo de Liberando Vialidades. Son operativos permanentes que se quedan ya en esta corporación”, sostuvo.

Su llegada al Cabildo ocurre después de una gestión al frente de Seguridad Pública marcada por cuestionamientos y críticas ciudadanas, por lo que ahora continuará vinculado a esta área desde la Comisión de Seguridad Pública, en su nueva función como representante edilicio.