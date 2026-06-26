Marina hunde exbuque Ortega para crear arrecife artificial

La Marina hundió el ex buque “Ortega” frente a Matamoros para ampliar el sistema de arrecifes artificiales en Tamaulipas

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) realizó el hundimiento controlado del casco del ex buque “Ortega” frente a las costas de Matamoros, en Tamaulipas, como parte de un proyecto para ampliar el Sistema Arrecifal Artificial del estado.

Proyecto para fortalecer ecosistemas marinos

La embarcación fue colocada en el fondo del mar con el objetivo de generar nuevos hábitats para especies marinas, además de impulsar la investigación científica y el turismo ecológico en la región.

De acuerdo con la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), este tipo de estructuras contribuyen a la conservación de los ecosistemas marinos al funcionar como refugio para diversas especies y favorecer procesos de repoblación en zonas costeras.

Durante el hundimiento estuvieron presentes el vicealmirante Fernando Rodríguez Cuevas, comandante de la Primera Zona Naval; el subsecretario de Pesca de Tamaulipas, Jorge de Jesús Montagner Mendoza; y representantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Se suma a otros buques hundidos

El ex buque “Ortega” se integra al programa de arrecifes artificiales junto con los antiguos buques ARM “Onjuku” y ARM “Zamora”, previamente hundidos en la misma zona para fortalecer este sistema marino.

La Semar reafirmó su compromiso con la protección del medio ambiente marino y la colaboración interinstitucional para promover el aprovechamiento sostenible de los recursos marítimos nacionales.