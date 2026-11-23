Para Maricela, el secreto de la política está en atender a los demás, sobre todo cuando lo que está en juego es la salud, que considera prioritaria

El cumpleaños de Maricela Rodríguez González siempre se celebra en grande en Bustamante, pero este año tuvo otro sentido, porque la primera actividad fue asistir a misa, rodeada de sus parientes y de seres queridos llegados de distintas comunidades. Ahí, entre oraciones y abrazos, la presidenta municipal festejó como lo que es: una sobreviviente.

Y es que Maricela Rodríguez González superó un cáncer de colon, un padecimiento que la obligó a despachar durante un periodo de meses en su hogar, sin dejar de recibir a quienes la buscaban.

Desde los tres cañones del municipio, algunas familias recorrían hasta dos horas para llegar a su casa a pedir respaldo, sobre todo por enfermedad, y ninguna se marchó con las manos vacías.

Después de la misa, ofreció una comida para todo el pueblo, que se contaba por cientos de asistentes.

Hombres, mujeres y niños llegaron a apapachar a quien hoy encabeza el Ayuntamiento, para felicitarla y agradecerle que continúe de pie.

Ese gesto, dice ella, no es estrategia, es su manera de entender el servicio público.

Para Maricela, el secreto de la política está en atender a los demás, sobre todo cuando lo que está en juego es la salud, que considera prioritaria, porque ella misma lo ha vivido en carne propia.

“Hoy estoy muy bendecida, gracias primeramente a Dios y sobre todo por todas las muestras de cariño de tanta gente que nos visita”. “Me siento feliz, más que nada, por mi familia, que siempre ha estado cnmigo, y por quienes me demuestran afecto y saben que en mí tienen una gran amiga”.

Su experiencia como sobreviviente y el apoyo de su familia

La alcaldesa no habla de su enfermedad como un capítulo cerrado, sino como una experiencia que la mantiene vigilante y solidaria.

Hace menos de 15 días volvió a ser operada ahora de la vesícula, y asegura que puso su vida en manos del Creador, mientras sus allegados ya tenían todo preparado para acompañarla en el festejo.

“Doy gracias a mi padre Dios por darme la oportunidad de seguir viviendo, como sobrevivientes formamos una asociación con muchas compañeras de diferentes lugares del mundo”. “Me he estado checando, hay compañeras que aún no salen de esta situación, pero solo Él sabe hasta cuándo me tiene aquí, y mientras me lo permita, voy a seguir adelante”.

Trayectoria al frente del Ayuntamiento de Bustamante

Maricela Rodríguez González ha encabezado el Ayuntamiento por dos periodos que comprenden cinco años.

La primera ocasión coincidió con la aprobación de la reelección por parte del Congreso de la Unión, posteriormente su hija, Brisa Verber Rodríguez, fue electa presidenta municipal por tres años y Maricela actualmente gobierna por un periodo de tres años con posibilidad de reelección.

Además de su trayectoria en el servicio público, recibió un doctorado honoris causa por parte de la UNT, institución que encabeza el doctor Francisco Chavira Martínez.

Por ello, en Bustamante y en distintos espacios se le reconoce también como doctora Maricela Rodríguez González, un título que ella vincula con su compromiso con su pueblo y con quienes comparten su lucha como sobrevivientes.

Esa trayectoria, sin embargo, no la hace hablar de futuro electoral con prisa. Sus parientes, cuenta, le piden que ya se siente y descanse, pero ella responde que le gusta recorrer las comunidades, hacer las cosas por sí misma e ir a ver lo que requiere su pueblo.

“Venimos desde abajo, sabemos de dónde empezamos y conocemos las necesidades, el hecho de estar en un gobierno no quiere decir que ya no voy a atender a la población”. “Siempre tenemos personas para atender a nuestros amigos de los ejidos y la cabecera, más sobre todo en los padecimientos, porque la salud es prioridad, y siempre estamos para ayudar mientras Dios así lo siga permitiendo”.

Maricela deja una posible reelección en manos de su pueblo

En medio de la celebración, la pregunta inevitable fue la reelección.

Maricela no la evadió, pero tampoco la convirtió en anuncio, y dejó claro que su decisión no depende solo de ella.

“No son los tiempos de hablar de reelección, cuando se dé la oportunidad y si la población me apoya, quizás decida participar nuevamente”. “Las cosas primeramente a Dios se las dejo, y lo que mi pueblo decida y lo que diga, yo estoy para lo que se venga”.

Al final, entre abrazos, mensajes desde Cuba, Guatemala, California e Inglaterra, y saludos de compañeros de doctorado, Maricela resumió su cumpleaños en una frase que se repitió toda la tarde.