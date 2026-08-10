Marchan en Padilla para exigir libertad de Leal Moncada

Integrantes de la Columna Cívica “Pedro José Méndez” marcharon de Oyama a El Barretal para exigir la libertad de Octavio Leal Moncada

Integrantes de la Columna Cívica "Pedro José Méndez" llevaron a cabo una marcha y manifestación pacífica que partió desde el poblado de Oyama hasta El Barretal del municipio de Padilla, con el objetivo de exigir la inmediata libertad de su líder natural, Octavio Leal Moncada, a quien sostienen como inocente de los cargos que se le imputan.

La movilización contó con la participación de una gran cantidad de ciudadanos, quienes avanzaron a pie y en caravanas conformadas por vehículos particulares, camionetas, tractores y contingentes de cabalgantes provenientes de los municipios de Hidalgo, Villagrán, Mainero, San Carlos, Güémez, Padilla y Jiménez.

A la protesta se sumaron diversos presidentes municipales y actores políticos, quienes, junto a la ciudadanía, hicieron un llamado unificado a las autoridades para revisar el caso.

Debido a la magnitud del contingente, el tráfico vehicular en el sentido de norte a sur de la carretera Victoria-Monterrey fue interrumpido.

Ante esta situación, elementos de la Guardia Nacional y de la Guardia Estatal desplegaron un operativo especial a la altura del kilómetro 40 para garantizar la paz social y agilizar la circulación de vehículos particulares y unidades de carga pesada que transitan por dicha vía.

Octavio Leal Moncada, de 83 años, fue detenido el pasado 28 de junio durante un operativo federal realizado en Santiago, Nuevo León. Este suceso provocó anteriormente diversos bloqueos en la carretera Victoria-Monterrey.

De acuerdo con las autoridades federales, la detención responde a un requerimiento del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Sonora, donde Leal Moncada es señalado por presunta delincuencia organizada en la modalidad de secuestro, bajo la causa penal 640/2020.

Por su parte, Eduardo Govea Orozco, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, ha señalado previamente que el detenido no cuenta con investigaciones ni es requerido por la dependencia a su cargo en la entidad.