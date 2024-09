Marchan colectivos de desaparecidos en Tamaulipas

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, integrantes de los colectivos “Amor a nuestros hijos”, “Familias Ausentes” y “Desaparecidos en Tamaulipas”, realizaron una marcha pacífica que partió de la plaza del 8 Hidalgo hasta la escalinata del palacio de gobierno, en la plaza del 15 Hidalgo y Juárez.

Sheila Silguero quien busca a su hermana, una ex agente de la Secretaría de Seguridad Pública, desaparecida hace más de un año en Ciudad Victoria, dijo que llegaron a buenos acuerdos con la secretaría general de gobierno, principalmente para elaborar un escrito para señalar caso por cas0, fechas y todos los detalles que se requieren en este tipo de situaciones, además de establecer una mesa de trabajo para definir estrategias de búsqueda y revisión de cada uno de los expedientes.

“Además nos apoyarán para viajar a la Ciudad de México a donde acudiremos para exigir el avance en lo que corresponde a la revisión de los expedientes por colectivo, porque no es posible ya tanto tiempo y no hay ningún avance”, señaló.

En sus playeras, pancartas y mantas, enviaron un mensaje a las autoridades, “No busco culpables, buscando el camino hasta encontrarlos”.

“Yo tengo un año que no tengo revisión de expediente, que no me dan búsqueda, si yo quiero una búsqueda tengo que poner yo el punto y que sea positivo, porque si no es positivo la fiscalía ya perdió recursos para apoyar a otros colectivos, nuestros expedientes se están quedando hasta el último, no nos dan información, ningún dato de nuestros familiares, la mayoría de nosotros tenemos denuncia federal y tampoco tenemos ni búsqueda, ni investigación ni nada, por parte de la Fiscalía General de la República ya nos cerraron las puertas, no nos contestan las llamadas, los ministerios públicos se niegan a todo, quienes se encargan de la revisión de expedientes por colectivo, ya no nos contesta”, señaló Sheila Silguero.

