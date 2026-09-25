Marcelo Abundiz busca candidatura de alcaldía por Altamira

El legislador del sur del estado aseguró estar listo para el momento en que se publique la convocatoria oficial para contender

El diputado local morenista Marcelo Abundiz Ramírez, confirmó que, en cuanto se publique la convocatoria, buscará la oportunidad de contender por la alcaldía, apelando a su trayectoria limpia y su arraigo en el municipio.

Ante la proximidad de la designación de las candidaturas, el diputado local Marcelo Abundis levantó la mano para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Altamira.

El legislador del sur del estado aseguró estar listo para el momento en que se publique la convocatoria oficial, motivado por un compromiso moral con la tierra que lo vio crecer y el deseo de retribuir a la sociedad mediante el servicio público.

“La decisión es de la gente, no de cúpulas”, Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el actual presidente municipal busque imponer a su sucesor, Abundis se mostró respetuoso, pero firme en su postura. Si bien reconoció que es "muy válido" que el alcalde tenga sus propias proyecciones, enfatizó que la decisión final no recaerá en el actual edil ni en él mismo, sino en la ciudadanía.

"Al final de cuentas esto es una decisión popular. Nos vamos a someter a las encuestas, vamos a trabajar más fuerte en territorio y ya no decide un servidor ni el presidente municipal: decide el pueblo de Altamira", subrayó.

El diputado enfatizó que el municipio, por su naturaleza pujante, no está para experimentos. "Altamira no necesita saltos al vacío, no necesita retrocesos; necesita personas con perfil, con preparación, con experiencia en la administración pública y que tengan ese compromiso y arraigo con nuestra tierra", agregó.

Uno de los puntos centrales del discurso de Abundis fue la integridad de los aspirantes. El legislador insistió en que el filtro fundamental para la próxima contienda no debe ser la popularidad, sino la honestidad. En este sentido, se deslindó categóricamente de cualquier vínculo con grupos delictivos o actividades ilícitas, específicamente señalando los problemas relacionados con el robo de hidrocarburos.

"Un servidor está totalmente limpio. Como dicen por ahí, no le debo más que al banco; así que, por ese filtro, estamos pasados al 100 por ciento", declaró.

Finalmente, el diputado destacó que su conducta es el reflejo de sus valores personales. "No tengo cola que me pisen, y eso es una cuestión moral; cuando uno tiene un desarrollo moral desde casa, eso se proyecta en la cuestión laboral", concluyó, reafirmando que esperará los tiempos electorales para formalizar sus aspiraciones.