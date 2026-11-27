Corredores de México y otros países participarán en el Maratón Bicentenario, que ofrecerá distancias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros

La segunda edición del Maratón Bicentenario reunirá a corredores de distintos estados de México y otros países en una competencia que contempla distancias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros.

La secretaria de Turismo de Matamoros, Miry Leal, informó que todavía hay folios disponibles, aunque para la distancia de 21 kilómetros ya no cuentan con registros físicos y las inscripciones continúan en línea a través de Asdeporte.

La funcionaria señaló que, hasta el momento, está confirmada la participación de corredores de Kenia, Argentina y diferentes entidades del país, mientras que la cifra final de competidores se dará a conocer próximamente. Cabe recordar que en la edición anterior participaron mil 800 corredores.

Para el desarrollo de la competencia se contempla un operativo con la participación del Ejército, Marina, Policía de Proximidad, Protección Civil, Policía Turística y otras dependencias municipales. También se instalarán puntos de hidratación y zonas de animación a lo largo del recorrido.

Expo y actividades previas al maratón

Las actividades comenzarán desde el sábado con una expo en el Centro de Convenciones Mundo Nuevo, en un horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, donde habrá emprendedores, expositores, venta de productos y personalización de playeras.

Además, se contará con la participación de un maratonista que compartirá sus experiencias con los asistentes.

Para quienes participen en las distancias de 21 y 42 kilómetros, se entregará una chamarra a los corredores que crucen la meta.

La competencia de 42 kilómetros tendrá un límite de seis horas y media, por lo que, una vez agotado ese tiempo, se reabrirán las vialidades mediante el paso de la barredora.

Habrá actividades en la Plaza Principal

El domingo también habrá actividades en la Plaza Principal, con gastronomía, artesanías y presentaciones de artistas locales para acompañar a los participantes.

La organización contempla mantener el ambiente y las actividades hasta aproximadamente las dos de la tarde, cuando se prevé concluir el maratón.